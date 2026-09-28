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Seguridad Vial detectó y sancionó a más de 120 conductores alcoholizados

Fue durante este fin de semana en distintos puntos de controles vehiculares fijos y móviles. Se supervisaron más de 11100 vehículos y se efectuaron 8609 test de alcoholemia. Además, se labraron 1299 infracciones en cumplimiento de la normativa vigente y en resguardo de la seguridad vial.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó, este fin de semana, controles preventivos en diferentes puntos estratégicos de la provincia.

Se controlaron 11171 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en diferentes jurisdicciones.

Se detectaron 1299 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Se realizaron 8609 test de alcoholemia; en este contexto, 121 conductores dieron positivo y fueron infraccionados.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.

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