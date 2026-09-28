Se viene una jornada para conocer y sumar a tu próximo amigo de cuatro patas

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Se viene una jornada para conocer y sumar a tu próximo amigo de cuatro patas

La actividad es organizada por el Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”, en el marco del programa «Salta Ciudad Pet Friendly». Se realizará este martes 29 de septiembre de 16 a 18 hs en La Cantera Workspace, en Balcarce 735. Para conocer los requisitos de adopción, comunicarse al 3874634653.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El Municipio invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de adopción y tenencia responsable, que se llevará a cabo este martes 29 de septiembre de 16 a 18 hs. en La Cantera Workspace, en calle Balcarce 735.

En el marco del programa Salta Ciudad Pet Friendly, el encuentro contará con la participación de animales del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” que buscan un nuevo hogar.

La propuesta es abierta al público y funcionará como un espacio de encuentro para quienes deseen adoptar un animal de compañía y compartir una tarde diferente.

Además, habrá un stand de vacunación antirrábica gratuita para los vecinos que quieran asistir con sus mascotas.

Se recuerda que para adoptar es necesario presentar DNI, fotocopia del mismo y una boleta de servicio público. Para más información, comunicarse al 3874634653.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO