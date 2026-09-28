Se viene una jornada para conocer y sumar a tu próximo amigo de cuatro patas

El Municipio invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de adopción y tenencia responsable, que se llevará a cabo este martes 29 de septiembre de 16 a 18 hs. en La Cantera Workspace, en calle Balcarce 735.

En el marco del programa Salta Ciudad Pet Friendly, el encuentro contará con la participación de animales del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” que buscan un nuevo hogar.

La propuesta es abierta al público y funcionará como un espacio de encuentro para quienes deseen adoptar un animal de compañía y compartir una tarde diferente.

Además, habrá un stand de vacunación antirrábica gratuita para los vecinos que quieran asistir con sus mascotas.

Se recuerda que para adoptar es necesario presentar DNI, fotocopia del mismo y una boleta de servicio público. Para más información, comunicarse al 3874634653.