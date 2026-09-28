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La Municipalidad lanza Muni Bot para simplificar gestiones por WhatsApp

Desde el 1 de octubre, los vecinos de Salta podrán iniciar gestiones, realizar consultar y seguir trámites mediante un asistente que utiliza inteligencia artificial. La nueva herramienta reemplazará a la app Muni Salta y busca agilizar las respuestas para modernizar la atención ciudadana.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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Hacer una consulta municipal, seguir un trámite o averiguar dónde realizar una gestión sumará desde octubre una nueva alternativa: Muni Bot. Se trata de un asistente virtual desarrollado por la Municipalidad de Salta que funcionará directamente a través de WhatsApp y utilizará inteligencia artificial para orientar las consultas y registrar gestiones.

La principal diferencia estará en la forma de interactuar. En lugar de recorrer menús, completar formularios o buscar dentro de una aplicación, el vecino podrá escribirle a Muni Bot como lo hace habitualmente. El sistema interpretará el pedido, solicitará la información necesaria y guiará la conversación hasta llegar a una respuesta o completar la gestión.

Para los reclamos, por ejemplo, será posible explicar qué está ocurriendo, compartir la ubicación desde el propio WhatsApp y adjuntar entre una y tres fotografías. Si falta algún dato, el asistente lo solicitará antes de avanzar y luego mostrará un resumen para que el usuario pueda revisar lo informado. La gestión recién se enviará después de su confirmación.

Una vez registrado el reclamo, Muni Bot entregará un número de gestión que permitirá consultar posteriormente su estado. La idea es que la herramienta sirva tanto para iniciar una solicitud como para hacerle seguimiento, evitando tener que volver a explicar el problema o buscar otro medio para conocer en qué instancia se encuentra.

El sistema estará disponible para situaciones vinculadas con calles y veredas, higiene urbana, espacios verdes, arbolado, desagües, ambiente y ocupación del espacio público, entre otros temas. Cuando el pedido corresponda a otro organismo o se trate de una situación que requiera atención urgente, el asistente indicará cuál es el medio correspondiente.

Otro de los cambios está en el acceso. Muni Bot no requiere instalar una aplicación ni realizar un registro específico: funciona desde WhatsApp, una herramienta que ya forma parte del uso cotidiano de buena parte de los vecinos. El número para agendar es 3875 23-0773.

La incorporación de inteligencia artificial apunta especialmente a reducir los pasos entre la consulta y la información que busca el vecino. Además de registrar reclamos, Muni Bot podrá brindar información oficial sobre trámites y dependencias municipales, incluyendo requisitos, documentación necesaria, horarios y lugares de atención.

Otro paso para modernizar la gestión

El nuevo sistema reemplazará a la actual aplicación Muni Salta, que dejará de funcionar el 30 de septiembre. Desde el día siguiente, el nuevo canal concentrará estas funciones a través de WhatsApp, con una modalidad de interacción basada en una conversación y no en formularios o pantallas de una aplicación.

El lanzamiento marca otro paso en la digitalización de las gestiones municipales y, sobre todo, en la búsqueda de que el acceso a los servicios no dependa de conocer previamente qué área corresponde o dónde debe iniciarse cada trámite. La apuesta de Muni Bot es que el vecino pueda contar qué necesita y que el sistema se encargue de orientarlo dentro de la estructura municipal.

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