El hospital San Bernardo realizará actividades por Octubre Rosa

En el marco de Octubre Rosa, el Hospital San Bernardo, a través de su Servicio de Mamografía, llevará adelante durante todo el mes una serie de actividades destinadas a promover la prevención, la detección temprana y el acceso a los controles de salud mamaria.

Como parte de las acciones previstas, el Servicio de Mamografía, en articulación con la línea 148, dispondrá de turnos para la realización de mamografías durante octubre. Los turnos se otorgarán a partir de hoy, lunes 28 de septiembre y estarán destinados a mujeres desde los 15 años, con o sin pedido médico, con el propósito de facilitar el acceso a los estudios y promover la consulta oportuna.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres a nivel mundial. La detección y el diagnóstico oportunos, acompañados por el tratamiento adecuado, son fundamentales para reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.

La mamografía constituye una herramienta fundamental para la detección de lesiones pequeñas, incluso antes de que puedan ser identificadas mediante la palpación o presenten síntomas. La realización de los controles debe adecuarse a las indicaciones del equipo de salud y a los antecedentes de cada paciente.

Asimismo, durante todo octubre, el Servicio de Mamografía distribuirá folletos informativos y materiales de concientización con recomendaciones vinculadas al cuidado de la salud mamaria y la importancia de realizar los controles correspondientes.

Jornada de concientización

El lunes 19 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizará una jornada especial en el ingreso principal del Hospital San Bernardo.

Durante la actividad se instalarán espacios destinados a brindar información y promover la concientización sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. También se desarrollarán juegos recreativos y propuestas de sensibilización, además de la entrega de presentes a pacientes y personas que concurran a la institución.

La jornada contará con la participación de estudiantes que cursan el último año de la carrera de Radiología de la filial de Cruz Roja, quienes instalarán un stand informativo y de concientización.