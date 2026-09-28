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Detienen a cinco hombres cerca de base aérea usada por EEUU contra Irán

La Policía británica arrestó a cinco sospechosos cerca de la base RAF Fairford, en Gloucestershire, bajo acusación de preparar un acto terrorista y cometer delitos vinculados con explosivos. Unas 85 viviendas fueron evacuadas y equipos especializados examinaron tres vehículos. 

Mundo

28 / 09 / 2026

 

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La Policía británica detuvo a cinco hombres cerca de la base aérea RAF Fairford, en Gloucestershire, en el marco de una investigación por la presunta preparación de un acto terrorista. Los sospechosos fueron inicialmente arrestados por delitos contemplados en la Ley de Explosivos y posteriormente quedaron bajo sospecha de “preparar un acto terrorista”, según informó la Policía Metropolitana.

El operativo comenzó durante la madrugada del domingo, después de que las autoridades recibieran un aviso sobre tres vehículos sospechosos que aparentemente se dirigían hacia la base. Los agentes armados intervinieron en la zona de Whelford y detuvieron a los cinco hombres, que permanecen bajo custodia.

Evacuaron a 85 familias y desplegaron equipos antiexplosivos

La detención provocó un importante operativo de seguridad en los alrededores. Al menos 85 viviendas de Whelford fueron evacuadas, mientras se estableció un perímetro de seguridad de aproximadamente 400 metros alrededor de los vehículos.

Equipos especializados del Ejército británico, incluidos técnicos en desactivación de explosivos y un robot, examinaron los tres vehículos para determinar la naturaleza de los materiales encontrados. 

Las autoridades británicas señalaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía trabajan para establecer todas las circunstancias del episodio. Hasta el momento tampoco se difundieron las identidades, nacionalidades ni el posible motivo de los detenidos. 

Qué dijo Donald Trump sobre los detenidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los sospechosos pretendían provocar “graves daños” en la instalación y destacó la colaboración entre las autoridades estadounidenses y británicas.

Sin embargo, la Policía británica no confirmó públicamente que la base haya sido el objetivo de los detenidos ni respaldó en detalle la afirmación de Trump sobre una vigilancia previa. 

Por qué es importante la base RAF Fairford

RAF Fairford es una instalación británica utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y adquirió especial relevancia en los últimos meses debido a su utilización en operaciones estadounidenses contra Irán. Allí fueron desplegados bombarderos pesados estadounidenses, entre ellos B-1 y B-52. 

Precisamente por su utilización en esas operaciones, la instalación se convirtió en un punto de atención y también fue escenario de protestas contra su uso militar. Las autoridades continúan investigando si existe alguna relación entre ese contexto y el episodio registrado en Whelford, aunque no se confirmó públicamente un vínculo con Irán. 

También aumentaron la alerta en otra base estadounidense

Tras el episodio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos elevó el nivel de alerta a “Charlie” en la base aérea de Lakenheath, ubicada a unos 230 kilómetros de Fairford.

Ese nivel significa que se recibió información o se produjo un incidente que indica que podría ocurrir algún tipo de acto terrorista dirigido contra personal o instalaciones, según la explicación citada en el informe original.

La investigación sobre los cinco detenidos continúa y las autoridades británicas mantienen desplegados equipos especializados en la zona.

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