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Alud en Nepal: hay cuatro muertos y varios desaparecidos tras el derrumbe en una montaña

La avalancha ocurrió en el campamento base del Himlung Himal, en medio de condiciones meteorológicas adversas y fuertes lluvias en distintas zonas del país.

Mundo

28 / 09 / 2026

 

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Al menos cuatro personas murieron y varias permanecen desaparecidas después de que una avalancha de nieve y rocas alcanzara el campamento base del Himlung Himal, en Nepal.

El alud ocurrió mientras sherpas y trabajadores encargados de la cocina instalaban carpas y colocaban cuerdas para recibir a un grupo de los Emiratos Árabes Unidos, cuya llegada estaba prevista para el 1 de octubre.

La Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal informó que hasta el momento fueron recuperados cuatro cuerpos. En tanto, los equipos de rescate continúan con la búsqueda de las personas que permanecen desaparecidas.

Entre los desaparecidos habría al menos seis ciudadanos nepalíes, aunque las autoridades y la empresa organizadora de la expedición todavía trabajan para confirmar la cantidad exacta.

“Estamos absolutamente devastados. Esta mañana nos enteramos de que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto”, señaló Barun Bhandari, gerente general de Himalayan Holidays.

El representante de la compañía afirmó que se trata de la primera avalancha de estas características registrada en ese sector del campamento base. También explicó que el terreno de la zona es mayormente llano, aunque remarcó que las condiciones de la montaña pueden cambiar de manera inesperada.

La empresa coordina con la oficina de turismo de Nepal el envío de un helicóptero para colaborar con las tareas de rescate.

Alertas por las condiciones climáticas

El alud se produjo mientras rigen alertas meteorológicas severas en distintas zonas de Nepal. Debido a las fuertes lluvias, el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza suspendió entre el 24 y el 26 de septiembre los permisos de ingreso a las áreas protegidas de Annapurna y Manaslu, donde se encuentran algunas de las principales rutas de senderismo del país.

El Himlung Himal, una montaña de 7.126 metros de altura, se ubica en esa región, cerca de la frontera con China.

El episodio se suma a una reciente emergencia registrada en el límite entre Nepal y China, donde el colapso de un glaciar y un deslizamiento de tierra provocaron una inundación que dejó al menos 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos, según la información difundida.

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