Se confirmaron los horarios de los amistosos de la Selección argentina

La Selección argentina ya tiene confirmados los horarios para los tres partidos que disputará en la próxima fecha FIFA, en la que enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín. La agenda tendrá un condimento especial: el último encuentro será la despedida de Lionel Messi con la camiseta argentina.

El primer compromiso será el miércoles 30 de septiembre, desde las 21, ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Tres días después, el sábado 3 de octubre, el equipo nacional se medirá con Burkina Faso, también a las 21, en el estadio Monumental.

Según se informó, ambos encuentros se jugarán con un 50% de aforo por sanciones recibidas por la Selección argentina durante el Mundial 2026.

La despedida de Lionel Messi

El tercer y último partido de la fecha FIFA será el martes 6 de octubre, desde las 20, frente a Benín en el Monumental. Ese encuentro quedará marcado como la despedida de Messi de la Selección argentina y se espera una jornada cargada de homenajes.

El capitán argentino llegará al país en los próximos días, luego de convertir un golazo de tiro libre para Inter Miami ante Columbus Crew. Con ese tanto alcanzó los 76 goles de tiro libre en su carrera y quedó a dos del récord histórico que está en poder del brasileño Marcelino Carioca.

En paralelo, también crecen las versiones sobre la posible renovación de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado. El técnico ya mantuvo reuniones con Claudio Tapia, presidente de la AFA, y todo indica que extendería su vínculo con la Albiceleste. Scaloni había hablado en los últimos días sobre su futuro en la Selección.

Por ahora, Scaloni no dio indicios sobre el posible equipo titular para enfrentar a Bolivia.

El cronograma de la Selección argentina

Miércoles 30 de septiembre: 21, Argentina vs. Bolivia, en Córdoba.

Sábado 3 de octubre: 21, Argentina vs. Burkina Faso, en el Monumental.

Martes 6 de octubre: 20, Argentina vs. Benín, en el Monumental.