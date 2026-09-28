Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing

Racing se quedó sin entrenador. Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el técnico de la Academia este lunes 28 de septiembre, horas después de la dura eliminación ante Boca Juniors por la Copa Argentina.

La decisión la tomó la dirigencia que encabeza Diego Milito. El 3-2 en el Gigante de Arroyito fue el punto final: Racing ganaba 2-0 y Boca se lo dio vuelta con tres goles de Enner Valencia.

Vojvoda, que había llegado a fines de junio en lugar de Gustavo Costas con contrato hasta 2027, no logró enderezar el rumbo.

Dirigió 13 partidos, con 4 triunfos, 2 empates y 7 derrotas. En el Torneo Clausura , Racing marca anteúltimo en la Zona B con apenas 8 puntos en 10 fechas, producto de 2 triunfos, 2 empates y 6 derrotas, quedando además sin chances de clasificar a los internacionales por Copa Argentina.

El entrenador no dio conferencia de prensa y se reunió en Buenos Aires con Milito y Sebastian Saja para acordar su salida.

Por ahora el equipo quedará en manos de Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued de forma interina.

El próximo desafío para Racing será el domingo 4 de octubre, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto por la undécima fecha del Torneo Clausura.