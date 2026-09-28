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El sur de Salta tuvo una gran caída de granizo: cubrió parte de la ruta 9

El fenómeno quedó registrado en imágenes y videos compartidos por usuarios, donde se puede observar una importante cantidad de granizo acumulada sobre distintos sectores, entre ellos un tramo de la ruta nacional 9.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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Una intensa caída de granizo sorprendió este lunes a la zona de La Candelaria, en el sur de Salta, a pocos kilómetros del límite con Tucumán, y generó complicaciones sobre la Ruta Nacional 9. El fenómeno quedó registrado en imágenes y videos compartidos por usuarios, donde se observa una importante acumulación de granizo sobre la calzada, presencia de hielo y sectores con agua que dificultan la circulación vehicular.

Ante esta situación, la Ruta Nacional 9 permanece con cortes preventivos en el ingreso a Rosario de la Frontera debido al mal estado de la calzada en distintos puntos, especialmente en cercanías de La Candelaria y a la altura de Los Mogotes, donde el agua cruza la ruta. En el lugar trabajan Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia y personal de la Dirección General de Seguridad Vial para asistir a los conductores y ordenar el tránsito.

El operativo preventivo también se despliega en los kilómetros 1380 y 1390, en la zona próxima al límite con Tucumán. Desde los organismos de seguridad recomendaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y respetar las indicaciones del personal policial mientras continúan las tareas en la zona.

La situación se produjo en medio de un escenario de inestabilidad que ya había sido advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para el departamento La Candelaria regía una alerta amarilla por tormentas, con posibilidad de precipitaciones intensas en períodos cortos, actividad eléctrica, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo.

Diario El Tribuno 

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