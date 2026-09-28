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Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

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Control Ciudadano

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La Mañana de Radio Salta

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Salta recibirá a especialistas de justicia penal juvenil de todo el país

Salta será sede del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil “La especialidad como garante de la paz social”, que se llevará a cabo el 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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El Congreso es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), el Foro Penal Juvenil; Poder Judicial de Salta  y las escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta.

El programa prevé abordar diferentes ejes temáticos sobre la nueva ley penal juvenil, teniendo en cuenta el impacto de su reforma y los desafíos operativos para su implementación. Justicia restaurativa y terapéutica: impacto en la prevención ya la reparación a las víctimas en el proceso juvenil; salud mental y oficinas judiciales especializadas son algunos de los temas que figuran en el programa.

Entre los conferencistas y panelistas invitados estarán presentes Julia Garcete, directora del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA; Ignacio Mayoral del Instituto Lationamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente; Alejandro Morlachetti, representante de UNICEF Argentina; Carmen Rodríguez, consultora de UNICEF;  miembros del Foro Penal Juvenil de JuFeJuS; María Catalina González Moreno, coordinadora de Justicia Penal Juvenil de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios de distintas provincias de Argentina.

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