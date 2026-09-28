Salta recibirá a especialistas de justicia penal juvenil de todo el país

El Congreso es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), el Foro Penal Juvenil; Poder Judicial de Salta y las escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta.

El programa prevé abordar diferentes ejes temáticos sobre la nueva ley penal juvenil, teniendo en cuenta el impacto de su reforma y los desafíos operativos para su implementación. Justicia restaurativa y terapéutica: impacto en la prevención ya la reparación a las víctimas en el proceso juvenil; salud mental y oficinas judiciales especializadas son algunos de los temas que figuran en el programa.

Entre los conferencistas y panelistas invitados estarán presentes Julia Garcete, directora del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la OEA; Ignacio Mayoral del Instituto Lationamericano de las Naciones Unidad para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente; Alejandro Morlachetti, representante de UNICEF Argentina; Carmen Rodríguez, consultora de UNICEF; miembros del Foro Penal Juvenil de JuFeJuS; María Catalina González Moreno, coordinadora de Justicia Penal Juvenil de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios de distintas provincias de Argentina.