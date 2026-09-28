“Camboya” Peloc: Ampliaron la imputación del conductor de la moto en la que huían

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

“Camboya” Peloc: Ampliaron la imputación del conductor de la moto en la que huían

Se lo imputó por encubrimiento y resistencia a la autoridad. Se abstuvo de declarar y continuará detenido con prisión preventiva.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia realizada este lunes 28 de septiembre, en la que se amplió la imputación para Nelson Emiliano Lagos como presunto autor de los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, en concurso real.

La jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, controló la legalidad del procedimiento y, tras rechazar planteos realizado por su defensa técnica, dispuso que continúe detenido con prisión preventiva, según lo solicitó el fiscal Paz.

La ampliación de la imputación fue fundamentada, entre otros elementos, en los testimonios de los efectivos policiales que intervinieron en el operativo realizado el pasado 8 de septiembre, cuando el acusado fue detenido junto a «Camboya» Peloc.

Según surge de esos testimonios, durante el procedimiento habría mantenido una actitud evasiva y reticente frente al accionar del personal policial.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO