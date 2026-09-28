“Camboya” Peloc: Ampliaron la imputación del conductor de la moto en la que huían

El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Rodrigo Paz, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia realizada este lunes 28 de septiembre, en la que se amplió la imputación para Nelson Emiliano Lagos como presunto autor de los delitos de encubrimiento y resistencia a la autoridad, en concurso real.

La jueza del distrito Centro, Sandra Espeche, controló la legalidad del procedimiento y, tras rechazar planteos realizado por su defensa técnica, dispuso que continúe detenido con prisión preventiva, según lo solicitó el fiscal Paz.

La ampliación de la imputación fue fundamentada, entre otros elementos, en los testimonios de los efectivos policiales que intervinieron en el operativo realizado el pasado 8 de septiembre, cuando el acusado fue detenido junto a «Camboya» Peloc.

Según surge de esos testimonios, durante el procedimiento habría mantenido una actitud evasiva y reticente frente al accionar del personal policial.