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Vialidad Nacional reforzó las tareas preventivas en rutas de Salta

Es ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño. Los trabajos buscan facilitar el drenaje del agua y proteger la calzada frente a las lluvias.

Salta Hoy

28 / 09 / 2026

 

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En la Ruta Nacional 68 limpiaron canales y construyeron gaviones cerca de General Moldes y Las Ventanas. 

En la Ruta Nacional 51 limpiaron badenes, perfilaron la calzada y levantaron gaviones cerca de Ingeniero Maury. 

También prevén reparar defensas en las rutas 50, 51 y 68, y realizaron tareas en las rutas 9, 16 y 34. 

El operativo incluye bacheo, desmalezado y acondicionamiento de banquinas en distintos corredores provinciales. 


 

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