Vialidad Nacional reforzó las tareas preventivas en rutas de Salta

En la Ruta Nacional 68 limpiaron canales y construyeron gaviones cerca de General Moldes y Las Ventanas.

En la Ruta Nacional 51 limpiaron badenes, perfilaron la calzada y levantaron gaviones cerca de Ingeniero Maury.

También prevén reparar defensas en las rutas 50, 51 y 68, y realizaron tareas en las rutas 9, 16 y 34.

El operativo incluye bacheo, desmalezado y acondicionamiento de banquinas en distintos corredores provinciales.



