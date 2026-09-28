Vialidad Nacional reforzó las tareas preventivas en rutas de Salta
Es ante la posible llegada del fenómeno climático de El Niño. Los trabajos buscan facilitar el drenaje del agua y proteger la calzada frente a las lluvias.
Salta Hoy
28 / 09 / 2026
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En la Ruta Nacional 68 limpiaron canales y construyeron gaviones cerca de General Moldes y Las Ventanas.
En la Ruta Nacional 51 limpiaron badenes, perfilaron la calzada y levantaron gaviones cerca de Ingeniero Maury.
También prevén reparar defensas en las rutas 50, 51 y 68, y realizaron tareas en las rutas 9, 16 y 34.
El operativo incluye bacheo, desmalezado y acondicionamiento de banquinas en distintos corredores provinciales.