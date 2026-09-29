Más de la mitad de la provincia bajo alerta amarilla por tormentas fuertes

Las zonas afectadas incluyen los departamentos San Martín, Santa Victoria, Iruya, Orán y Rivadavia. Además de Anta General Güemes, Metán, La Candelaria y Rosario de la Frontera.

También los departamentos Capital, Cerrillos, zonas bajas de Guachipas, La Viña, Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma, y zona montañosa de Cafayate.

El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Estarán acompañadas por ocasional caída de granizo y ráfagas, con abundante precipitación en cortos períodos de tiempo y actividad eléctrica frecuente.