Choque entre un Fiat Palio y una motocicleta en Villa Palacios
El siniestro vial ocurrió esta mañana sobre la avenida José Contreras. El conductor de la moto fue derivado a un centro de salud.
Salta Hoy
29 / 09 / 2026
VER GALERÍA
[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Por el violento impacto, el auto terminó sobre la vereda con daños en la parte frontal.
El motociclista sufrió algunas contusiones y fue trasladado a un centro de atención, mientras que el conductor del Palio permaneció en el lugar.
La Policía y personal de Tránsito investigan las causas del accidente.