Choque entre un Fiat Palio y una motocicleta en Villa Palacios

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Por el violento impacto, el auto terminó sobre la vereda con daños en la parte frontal.

El motociclista sufrió algunas contusiones y fue trasladado a un centro de atención, mientras que el conductor del Palio permaneció en el lugar.

La Policía y personal de Tránsito investigan las causas del accidente.



