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Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

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Día Mundial del Corazón: Dormir bien también protege la salud cardíaca

Estudios indican que una persona que durmió menos de 6 horas tiene los mismos reflejos que un alcoholizado.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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Hoy se celebra el Día Mundial del Corazón y el cardiólogo Sebastián Schanz habló de la actividad física como uno de los pilares fundamentales para tener un corazón sano y resistente.

Mencionó la importancia de comer productos frescos.

“No hay ningún alimento prohibido, porque podemos darnos un gustito gastronómico, es decir comer de vez en cuando”, expresó.

El profesional recordó la importancia de atender  la calidad del sueño también cuida el corazón. “Una persona adulta debe dormir 7 horas seguidas para poder lidiar de forma sana con el estrés”.

Por otro lado, recordó que es fundamental tener amigos o círculos sociales para no sentirse solo y combatir mejor la depresión.

Schanz pidió a la audiencia prestar atención a las personas que tengan familiares con hipertensión, obesidad o colesterol elevado.

 

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