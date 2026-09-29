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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tras el temporal de ayer: El tránsito quedó normalizado en las Rutas Nacionales 9 y 68

Así lo confirmó Vialidad Nacional. Informó que las interrupciones fueron momentáneas por las tormentas y granizo de las últimas horas.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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En la Ruta Nacional 9, entre La Candelaria y Rosario de la Frontera, cayó granizo. 

En la Ruta Nacional 68, cerca de Coronel Moldes, el agua cubrió sectores del camino. 

Ambos tramos ya están habilitados, pero puede haber agua sobre la calzada. 

Las autoridades pidieron reducir la velocidad y conducir con precaución.


 

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