Tras el temporal de ayer: El tránsito quedó normalizado en las Rutas Nacionales 9 y 68
Así lo confirmó Vialidad Nacional. Informó que las interrupciones fueron momentáneas por las tormentas y granizo de las últimas horas.
Salta Hoy
29 / 09 / 2026
VER GALERÍA
En la Ruta Nacional 9, entre La Candelaria y Rosario de la Frontera, cayó granizo.
En la Ruta Nacional 68, cerca de Coronel Moldes, el agua cubrió sectores del camino.
Ambos tramos ya están habilitados, pero puede haber agua sobre la calzada.
Las autoridades pidieron reducir la velocidad y conducir con precaución.