Tras el temporal de ayer: El tránsito quedó normalizado en las Rutas Nacionales 9 y 68

En la Ruta Nacional 9, entre La Candelaria y Rosario de la Frontera, cayó granizo.

En la Ruta Nacional 68, cerca de Coronel Moldes, el agua cubrió sectores del camino.

Ambos tramos ya están habilitados, pero puede haber agua sobre la calzada.

Las autoridades pidieron reducir la velocidad y conducir con precaución.



