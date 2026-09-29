La Municipalidad lanzó Muni Bot para simplificar gestiones por WhatsApp

La nueva herramienta reemplazará a la app Muni Salta y busca agilizar las respuestas para modernizar la atención ciudadana.

Juan Martín Guzmán Cieri, subsecretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Salta, dijo en conferencia de prensa que el bot recibe los requerimientos de los vecinos y los deriva directamente al área específica para su tratamiento, sin necesidad de que el ciudadano conozca toda la estructura administrativa.

Permite cargar la ubicación del reclamo o solicitud y adjuntar hasta tres fotografías.

La incorporación de inteligencia artificial apunta especialmente a reducir los pasos entre la consulta y la información que busca el vecino.

Además de registrar reclamos, Muni Bot podrá brindar información oficial sobre trámites y dependencias municipales, incluyendo requisitos, documentación necesaria, horarios y lugares de atención.

Muni Bot no requiere instalar una aplicación ni realizar un registro específico: funciona desde WhatsApp, una herramienta que ya forma parte del uso cotidiano de buena parte de los vecinos. El número para agendar es 3875 23-0773.