 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La Municipalidad lanzó Muni Bot para simplificar gestiones por WhatsApp

Los vecinos de Salta podrán iniciar gestiones, realizar consultar y seguir trámites mediante un asistente que utiliza inteligencia artificial.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La nueva herramienta reemplazará a la app Muni Salta y busca agilizar las respuestas para modernizar la atención ciudadana.

Juan Martín Guzmán Cieri, subsecretario de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Salta, dijo en conferencia de prensa que el bot recibe los requerimientos de los vecinos y los deriva directamente al área específica para su tratamiento, sin necesidad de que el ciudadano conozca toda la estructura administrativa.

Permite cargar la ubicación del reclamo o solicitud y adjuntar hasta tres fotografías.

La incorporación de inteligencia artificial apunta especialmente a reducir los pasos entre la consulta y la información que busca el vecino.

Además de registrar reclamos, Muni Bot podrá brindar información oficial sobre trámites y dependencias municipales, incluyendo requisitos, documentación necesaria, horarios y lugares de atención.

Muni Bot no requiere instalar una aplicación ni realizar un registro específico: funciona desde WhatsApp, una herramienta que ya forma parte del uso cotidiano de buena parte de los vecinos. El número para agendar es 3875 23-0773.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO