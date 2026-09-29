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Suman 116 las personas que quedaron sin trabajo en el sector petrolero

“Es una cifra altísima para nosotros, pero no alcanzan los 8 mil que publicó un medio web”, dijo esta mañana por Radio Salta, Sebastián Barrios, secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Salta y Jujuy.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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Los despidos o renuncias se registraron en la empresa Refinor, tras el cierre de parte de las unidades de proceso de la destilería de Campo Durán, según comentó el sindicalista.

Mencionó la buena noticia de que 84 personas comenzaron a trabajar en Salta y Jujuy, gracias a un proyecto de YPF que consiste en la recuperación de ductos químicos en ambas provincias.

 

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