Descarga eléctrica fatal: Un panadero murió cuando comenzaba su jornada de trabajo

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El panadero, como todos los días, se levantó a las 2:30 de la madrugada y se dirigió al fondo de su casa, donde estaban los hornos.

A su esposa le llamó la atención la falta de ruido y que su pareja no regresaba, por lo que fue hasta el lugar y lo encontró en el piso, al lado de un horno eléctrico.

Tras los pedidos de auxilio, profesionales en ambulancia y personal policial llegaron al lugar.

Le realizaron maniobras de reanimación, pero minutos después confirmaron su deceso como consecuencia de una descarga eléctrica.

Bomberos trabajaron en el lugar realizando un relevamiento eléctrico y se esperan los resultados de las pericias.