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Susto para una mujer que estaba limpiando su casa después del temporal

Encontró una víbora de gran tamaño en su domicilio del barrio 20 de Febrero de la ciudad de Orán.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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Anoche a las 23:45, una joven de 23 años estaba limpiando su casa y a causa del temporal el ofidio se desplazó y decidió entrar a una casa. 

La chica se dio cuenta, alertó a la policía, capturaron la víbora y personal de bomberos voluntarios trabajó en su rescate. 

“Es una víbora sapera, fue capturada y será devuelta a su hábitat natural”, dijeron los bomberos.

 

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