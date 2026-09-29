Susto para una mujer que estaba limpiando su casa después del temporal

Anoche a las 23:45, una joven de 23 años estaba limpiando su casa y a causa del temporal el ofidio se desplazó y decidió entrar a una casa.

La chica se dio cuenta, alertó a la policía, capturaron la víbora y personal de bomberos voluntarios trabajó en su rescate.

“Es una víbora sapera, fue capturada y será devuelta a su hábitat natural”, dijeron los bomberos.