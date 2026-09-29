Salta celebra la obra del Cuchi Leguizamón con una programación especial

Las propuestas se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad de Salta y reunirán a músicos, cantantes, compositores y agrupaciones de diferentes generaciones y procedencias.

Durante todo el mes, el Complejo Explora Salta, ubicado en Florida 20, será sede de una muestra dedicada a la participación de Cuchi Leguizamón en la Colección Canción Estampa.

Juan Leguizamón, uno de los hijos del Cuchi habló esta mañana con Radio Salta. "Sacar la música del Cuchi a la calle nos parece importante para que la disfrute la gente de Salta y los visitantes", expresó.

Explicó que hoy a las 20:00 horas será la presentación del grupo "Arte Coral Ensamble" en el tercer piso de Swiss Medical (España al 900).

Habrá un brindis por los 109 años del Cuchi.

Mañana será el cierre de las actividades con la presentación en la calle del coro "Arsis", dirigido por Miriam Dagum, junto al grupo vocal femenino "Las Huastanas Mechudas".

Contó el objetivo de la creación de la Fundación que recupera la memoria del “Cuchi” Leguizamón.