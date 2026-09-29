Causa francesas: Rechazaron el sobreseimiento de dieciséis policías

Un tribunal colegiado del distrito centro rechazó hoy el pedido de sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal en virtud del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, presentado por las defensas técnicas de dieciséis policías imputados por apremios ilegales.

Todos ellos están acusados por el uso de violencia durante la investigación realizada en agosto de 2011, por el homicidio de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Mounmi.

Los denunciantes en la causa son Gustavo Orlando Lasi, Franisco Tejada, Daniel Octavio Vilte Laxi y Nelson Ricardo Vilte Laxi.