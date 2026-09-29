Desafíos NASA en Salta: así pueden participar estudiantes, profesionales y mentes curiosas

Los días 14 y 15 de noviembre, Salta formará parte del NASA Space Apps, un hackathon global realizado simultáneamente en distintas ciudades del mundo donde estudiantes, profesionales y personas de diversas disciplinas se reúnen para trabajar en equipo, resolver desafíos reales de la Tierra y el espacio y crear proyectos utilizando datos abiertos de agencias espaciales.

Es organizada por el equipo del local Lead 2026, Ariel Lamas y la Coordinación de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Salta.

¿Qué es un hackathon?

Un hackathon es un encuentro en el que personas con distintos conocimientos se reúnen durante un período intensivo para pensar una idea, trabajar en equipo y crear una solución a un problema concreto.

Los participantes trabajarán durante un fin de semana sobre desafíos propuestos por la NASA. Cada equipo deberá elegir un desafío, pensar una posible solución y desarrollar un proyecto para presentarlo al finalizar el evento.

Un dato importante es que no hace falta ser programador ni saber sobre cohetes o espacio para formar parte, tampoco tener experiencia previa en hackathons. Un proyecto puede necesitar a alguien que sepa de ciencia, programación, diseño, comunicación, educación, fotografía, datos, ingeniería o muchas otras áreas. También puede precisar simplemente a alguien con una buena idea, curiosidad y ganas de aprender.

Durante el evento, se darán a conocer los desafíos oficiales de la NASA para que cada persona elija el que más le interese. No es necesario contar con un grupo previo, ya que la inscripción puede ser individual y existirán espacios y dinámicas para conocer gente, compartir intereses e integrar grupos de trabajo el primer día. Además, quienes se sumen contarán con talleres preparatorios antes de la jornada y con mentores que brindarán apoyo durante todo el desarrollo de los proyectos.

¿Qué tipo de desafíos se pueden encontrar?

Los desafíos oficiales de la edición 2026 serán anunciados próximamente por la NASA. Pueden estar relacionados con temas como el clima, los océanos, el planeta Tierra, la exploración espacial, la salud humana y otros grandes desafíos de la ciencia y la tecnología.

Una experiencia abierta y gratuita

NASA Space Apps Salta 2026 es gratuito y está abierto a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en participar. La edad mínima es 14 años y en estos casos debe realizar el registro un tutor (o profesor en caso de coordinar un grupo de estudiantes).

Los asistentes deberán llevar notebook y cargador. La organización brindará más información y recomendaciones a las personas inscriptas a medida que se acerque el evento. La sede y modalidad definitiva serán confirmadas próximamente. También se anunciará la agenda completa del evento.

Más información sobre el evento:

https://space-apps-salta-2026.vercel.app/

Información y tutorial para inscribirse:

https://www.spaceappschallenge.org/2026/local-events/salta/?tab=details

