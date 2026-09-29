Neumatón de la ciudad: se viene la 29° edición

Este miércoles 30 de septiembre, se llevará a cabo la 29° edición del Neumatón de la ciudad en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal (CCM), ubicado en Av. Paraguay 1240.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, expresó que “esperamos una gran convocatoria y participación de los vecinos. Es muy importante reunir cubiertas para evitar su acumulación en distintos sectores”.

Los vecinos y empresas que depositen sus neumáticos fuera de uso podrán acceder a beneficios, como descuentos en nuevas compras y la entrega de plantines y arbolitos.

Cabe recordar que los NFU (neumáticos fuera de uso) son reciclados para la fabricación de cemento mediante la generación de energía calórica en hornos industriales.

Se recuerda que, por cuestiones de capacidad y logística, no se reciben neumáticos de gran tamaño, como los de tractores o maquinarias viales.