Incluir Salud se descentraliza en los Valles Calchaquíes para evitar traslados a capital

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, encabezó, en Cafayate, la firma de convenios para avanzar en la descentralización del programa Incluir Salud en los Valles Calchaquíes y localidades vecinas, permitiendo que los beneficiarios de pensiones no contributivas tramiten sus prestaciones directamente en sus municipios.

Suscribieron el acuerdo la jefa comunal anfitriona, Rita Guevara (Cafayate); la intendenta de Animaná, María Rodríguez; el intendente de Angastaco, Carlos Ríos; el intendente de Guachipas, Diego Ontiveros; y la intendenta de La Viña, Elizabeth Sánchez.

Esta firma en los Valles Calchaquíes se suma a las rúbricas ya concretadas semanas atrás en el sur provincial, donde se acordó el esquema en Metán y municipios vecinos; y en los departamentos del norte como San Martín, Orán y Rivadavia, que tuvo lugar en Embarcación, consolidando la apertura progresiva de puntos de gestión en todo el mapa salteño.

El titular de la cartera sanitaria, Federico Mangione, explicó que "lo que hacemos es trasladar una oficina de Incluir Salud a cada localidad para evitar que la gente se tenga que trasladar a Salta y hacer toda la diligencia acá, en una situación económica donde viajar es muy complejo. Los beneficiarios son pacientes que tienen pensiones no contributivas y cuentan con algún tipo de discapacidad; acá en la zona son alrededor de 400 personas".

En este marco, Mangione aclaró que, "Incluir Salud es un programa de ayuda social, no una obra social. Cubre medicamentos de alto costo, oncológicos, tratamientos para patologías reumáticas, que son drogas carísimas, además de prótesis y sillas de ruedas. Es un programa nacional que los señores de la tijera intentan cortar, pero desde la Provincia vamos a evitar que eso pase."

Por su parte, la intendenta de Cafayate, Rita Guevara, remarcó que "es muy positivo tener un referente en la Municipalidad que pueda ayudar a los vecinos que tienen necesidades y cuentan con pensiones no contributivas. Si bien muchas veces se recurre a recursos de amparo judiciales, algo que conozco en primera persona por la experiencia con un familiar, los tiempos de la justicia no son inmediatos y las necesidades de salud son urgentes. Tener a alguien en el lugar nos permite trabajar de manera articulada con la gerencia del hospital local, armar una logística eficiente y dar una respuesta concreta a nuestros vecinos."

A partir de este acuerdo, el personal municipal designado coordinará de manera directa con la coordinación provincial del programa y los hospitales de cabecera la recepción de documentación, el seguimiento de expedientes y la entrega de insumos.