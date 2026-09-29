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La Escuela Superior de Música presenta “El diario de Amadeus” en la Casa de la Cultura

Una propuesta escénico-musical que integra orquesta, solistas, coro, actuación y recursos audiovisuales para abordar la vida y obra de Mozart.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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La Escuela Superior de Música “José Lo Giúdice” N.º 6003 presentará la obra “El diario de Amadeus”, un espectáculo a cargo de la Orquesta Académica “José Lo Giúdice”, solistas, coro y músicos invitados, bajo la dirección musical del maestro Jorge Diego Vázquez.

La puesta en escena combina la música de Wolfgang Amadeus Mozart con pasajes teatrales, narración y proyecciones audiovisuales, a partir de un relato construido con cartas, anécdotas personales del compositor, fragmentos de libretos operísticos y elementos ficcionales.

El espectáculo tendrá lugar el martes 6 de octubre, a las 21, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460. La entrada será libre y gratuita.

El repertorio incluirá la obertura de la ópera Don Giovanni, una selección de arias de Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro, además del célebre “Lacrimosa” del Réquiem.

La propuesta cuenta con la dirección de escena de Andrés García Araya y el diseño escenográfico y de proyecciones de Laura Pedro. En su realización participan las cátedras de Canto, Instrumento, Coro y Organización y Producción de Eventos de la institución, junto al Coro Juvenil de la Universidad Nacional de Salta, alumnos de la Escuela Universitaria de Música de UCASAL e integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura y de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.

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