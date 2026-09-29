La Escuela Superior de Música presenta “El diario de Amadeus” en la Casa de la Cultura

La Escuela Superior de Música “José Lo Giúdice” N.º 6003 presentará la obra “El diario de Amadeus”, un espectáculo a cargo de la Orquesta Académica “José Lo Giúdice”, solistas, coro y músicos invitados, bajo la dirección musical del maestro Jorge Diego Vázquez.

La puesta en escena combina la música de Wolfgang Amadeus Mozart con pasajes teatrales, narración y proyecciones audiovisuales, a partir de un relato construido con cartas, anécdotas personales del compositor, fragmentos de libretos operísticos y elementos ficcionales.

El espectáculo tendrá lugar el martes 6 de octubre, a las 21, en la Sala Juan Carlos Dávalos de la Casa de la Cultura, Caseros 460. La entrada será libre y gratuita.

El repertorio incluirá la obertura de la ópera Don Giovanni, una selección de arias de Don Giovanni, Così fan tutte y Las bodas de Fígaro, además del célebre “Lacrimosa” del Réquiem.

La propuesta cuenta con la dirección de escena de Andrés García Araya y el diseño escenográfico y de proyecciones de Laura Pedro. En su realización participan las cátedras de Canto, Instrumento, Coro y Organización y Producción de Eventos de la institución, junto al Coro Juvenil de la Universidad Nacional de Salta, alumnos de la Escuela Universitaria de Música de UCASAL e integrantes de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura y de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Salta.