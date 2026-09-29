La Ciudad de Salta declaró de Interés Turístico Municipal a la plataforma digital Moovida

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, el Ente de Turismo de la Municipalidad de Salta declaró de Interés Turístico Municipal a Moovida, una plataforma digital de turismo inteligente desarrollada en la provincia.

La iniciativa fue invitada a participar de una misión empresarial y de cooperación económica en la República Popular China, donde presentará su propuesta y generará nuevos vínculos estratégicos.

Moovida propone una forma innovadora de descubrir la ciudad, permitiendo a cada visitante acceder a experiencias personalizadas según sus intereses. La plataforma integra en un mismo ecosistema a turistas, vecinos y comercios locales, facilitando el acceso a la oferta turística a través de la tecnología.

Desde el Ente de Turismo se destacó su aporte para mejorar la experiencia de los visitantes, promover los atractivos locales y generar información clave sobre el comportamiento del turismo en la ciudad.

La distinción reconoce el desarrollo de herramientas de turismo inteligente y el uso de la tecnología como aliada para fortalecer la promoción y el crecimiento del sector.