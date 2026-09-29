Vuelve Expo Ciudad: la presentación oficial se realizó en la FIT

La Ciudad de Salta presentó en la Feria Internacional de Turismo (FIT 2026) una nueva edición de Expo Ciudad, que se llevará a cabo el 19 y 20 de diciembre en el Centro de Convenciones Salta.

La feria más grande de la ciudad reunirá a emprendedores, empresas, propuestas gastronómicas, juegos y espacios comerciales, e incorporará en esta edición una Plaza Turística destinada a municipios y destinos de todo el país para promocionar la temporada de verano.

Durante la presentación, la secretaria de Turismo, Deporte y Cultura, Agustina Agolio, destacó el trabajo municipal para acompañar y potenciar a los emprendedores. Señaló que el proceso inicia en la Escuela de Emprendedores, continúa en espacios como las fábricas municipales o el Nuevo Almacén Emprendedor y culmina en Expo Ciudad como una gran vidriera de exposición.

La nueva edición contará además con la participación de Perú y distintas provincias, junto a propuestas vinculadas al turismo regional.

Entre los espacios confirmados se encuentran Mercado en tu Barrio, la Carpa Empresarial, el Patio Gastronómico y el Sector Emprendedor, en una propuesta pensada para toda la familia y orientada también a las compras de fin de año.

Próximamente se abrirán las inscripciones oficiales para participar, a través de los canales de la Municipalidad de Salta.