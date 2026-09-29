Bolivia: aumenta la tensión ante el anuncio de protestas

Las Fuerzas Armadas de Bolivia están preparadas para actuar si las protestas amenazan el orden constitucional, en un país que vive bajo "estado de excepción" y que mira con tensión el calendario de movilizaciones anunciado por la oposición, afirmó ayer el comandante en jefe de la institución, general Víctor Hugo Balderrama.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas declaró a periodistas que militares y policías están listos para "defender al pueblo" y respetar la Constitución de Bolivia.

Balderrama sostuvo que los uniformados harán cumplir la ley para "garantizar la libre transitabilidad", al recordar que el "estado de excepción" que vive el país sigue vigente.

El sábado último, el exmandatario boliviano, Evo Morales (2006-2019), dio plazo al Gobierno del presidente Rodrigo Paz hasta el 3 de octubre para que derogue los decretos vinculados con la eliminación de la subvención a los combustibles y otras medidas económicas.

Morales sostuvo que de no atenderse la demanda, encabezará una movilización a nivel nacional a partir del 13 de octubre.

En tanto, el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, calificó el domingo la postura del expresidente como "incoherente" y sostuvo que nadie está por encima de la ley, aunque tenga capacidad de movilización. Justiniano reconoció que como cualquier ciudadano, Morales tiene derecho a promover movilizaciones pacíficas, siempre y cuando se ajusten a la ley.

El presidente Rodrigo Paz, por su parte, afirmó que Morales "fue el peor presidente" del país y que "no merece ni un muerto más", tras las amenazas de iniciar movilizaciones contra las medidas económicas del Gobierno.

Paro de choferes

El paro nacional convocado por los transportistas bolivianos en rechazo al levantamiento de la subvención al diésel comenzó ayer con un alcance parcial, mientras que el Gobierno apuesta por el diálogo para desactivar la protesta y encaminar una salida a las demandas del sector.

La protesta, que incluye el repliegue de vehículos del transporte público, no tuvo un seguimiento uniforme en el país, informó Justiniano.

El funcionario señaló que persisten focos de paralización sobre todo en el departamento de Santa Cruz (este) y en la ciudad sureña de Sucre, además de algunos sectores aislados en otros departamentos bolivianos, mientras que varias de las principales ciudades mantienen el servicio con relativa normalidad. En tanto, en La Paz y El Alto, dos de los principales centros urbanos del país, el transporte funcionó con normalidad.

El transporte libre decidió no sumarse a las medidas, al igual que el transporte pesado nacional e internacional, lo que redujo el impacto de la convocatoria.