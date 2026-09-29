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Detenciones por venta de drogas en el Valle de Sianca

La Policía de Salta realizó un allanamiento en una vivienda en el barrio Nueva Esperanza de General Güemes, donde secuestraron marihuana y cocaína, al igual que elementos probatorios. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Drogas Peligrosas, detuvo a dos personas por una causa relacionada con la comercialización de estupefacientes en el Valle de Sianca.

La investigación se inició por distintos reportes formulados en el sitio Denuncias Web, que posibilitó que efectivos de la División Investigación Narcocriminal del Valle de Sianca realizaran tareas de campo en el lugar. 

Como resultado, allanaron una vivienda en el barrio Nueva Esperanza de General Güemes, donde secuestraron dosis de droga entre marihuana y cocaína, dinero, entre otros elementos de interés para la causa.

En el caso Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.

Cabe destacar que Denuncias Web es una plataforma anónima y segura mediante la cual los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas y otros delitos ingresando a https://www.denunciasweb.gob.ar.

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