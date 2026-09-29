Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

El senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) Juan Carlos Pagotto murió este martes a los 74 años. Su cuerpo fue encontrado sin vida en el interior de su domicilio particular, ubicado en la capital de La Rioja, durante las primeras horas de la jornada, según confirmaron fuentes policiales.

De acuerdo con fuentes provinciales y reportes médicos locales, el legislador murió en su domicilio a raíz de un infarto. Su cuerpo fue encontrado sin vida esta mañana por integrantes de su propia familia en su vivienda de la capital riojana, donde peritos y personal judicial se hicieron presentes para constatar el hecho.

A pesar de que el deceso provocó un profundo impacto por lo repentino del desenlace, trascendió que Pagotto había atravesado complicaciones de salud en las últimas semanas que incluso lo llevaron a permanecer internado. No obstante, el dirigente libertario mantenía su agenda activa y había participado la semana pasada en la última sesión de la Cámara Alta.

El dirigente riojano, abogado de profesión, asumió su banca en el Senado en diciembre de 2023. Rápidamente se consolidó como una de las principales voces del oficialismo y cobró fuerte notoriedad pública al presidir la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada del tratamiento del DNU 70/2023 firmado por Javier Milei. Anteriormente, Pagotto había sido diputado provincial entre 1993 y 1997 en representación del departamento de Chilecito.

Quién era Juan Carlos Pagotto

Nacido en Mendoza en 1952, Pagotto era abogado y ocupaba un rol estratégico en el Senado: presidía la comisión de Acuerdos, la encargada de tratar los pliegos para las designaciones en la Justicia. Su fallecimiento deja un lugar vacante en una de las comisiones más sensibles para el oficialismo.

El senador había participado días atrás de la sesión en la Cámara Alta en la que el oficialismo aprobó con cambios la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y sancionó el recorte de subsidios en Zonas Frías, entre otras iniciativas.

La política provincial y nacional se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del legislador riojano, que deja un vacío tanto en la bancada libertaria como en la conducción de la comisión de Acuerdos.