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Cristina Kirchner pidió ante la ONU revisar su sentencia

Los abogados llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos para cuestionar la condena en la Causa Vialidad y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. 

Argentina

29 / 09 / 2026

 

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La ex presidenta Cristina Kirchner formalizó la presentación ante las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la Causa Vialidad por la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión domiciliaria.

Los abogados de la exmandataria presentaron la nueva evidencia ante la ONU, la cual dieron a conocer hace una semana en conferencia de prensa, según informó NA.

Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) afirman que se violaron los derechos fundamentales durante el proceso judicial y es por eso que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos del organismo internacional con el objetivo de que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos.

La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2.

El objetivo de la defensa de Cristina es claro: lograr que el caso sea tratado en octubre durante la próxima sesión del Comité.

El Comité tiene sede en Ginebra y está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

Sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en las cuestiones políticas e institucionales de los países y se nombran a modo de antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

Cuáles son las nuevas pruebas

El pasado martes 15 de septiembre, en conferencia de prensa, Beraldi comunicó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".

Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". Agregó que "sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento". 

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