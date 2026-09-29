Cristina Kirchner pidió ante la ONU revisar su sentencia

La ex presidenta Cristina Kirchner formalizó la presentación ante las Naciones Unidas (ONU) para que se revise la Causa Vialidad por la que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión domiciliaria.

Los abogados de la exmandataria presentaron la nueva evidencia ante la ONU, la cual dieron a conocer hace una semana en conferencia de prensa, según informó NA.

Los letrados Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim (brasileño) y Javier Borrego (español) afirman que se violaron los derechos fundamentales durante el proceso judicial y es por eso que llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos del organismo internacional con el objetivo de que se deje sin efecto la inhabilitación para presentarse a cargos públicos.

La sentencia quedó firme cuando la Corte Suprema de Justicia no hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la defensa y ratificó en forma unánime la sentencia impuesta por el Tribunal Oral Federal 2.

El objetivo de la defensa de Cristina es claro: lograr que el caso sea tratado en octubre durante la próxima sesión del Comité.

El Comité tiene sede en Ginebra y está compuesto por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo suscribieron.

Sus decisiones no son vinculantes, pero pueden impactar en las cuestiones políticas e institucionales de los países y se nombran a modo de antecedentes en discusiones jurídicas posteriores.

Cuáles son las nuevas pruebas

El pasado martes 15 de septiembre, en conferencia de prensa, Beraldi comunicó: "Encontramos una prueba determinante, ya que, cuando se hablaba de los fondos que se le habían dado a la Dirección de Vialidad en el período de la presidencia de Cristina Kirchner, si bien la inversión era enorme, lo asignado a Lázaro Báez era menos del 1%".

Por lo tanto, para Beraldi, "ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez". Agregó que "sus empresas (las de Báez) estaban en lugares muy relegados y que las que estaban en primer lugar no tenían nada que ver con el gobierno de ese momento".