La CGT marcha en octubre y contempla un paro general

La CGT definió la continuidad de su plan de lucha contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional y anunció que realizará dos movilizaciones durante octubre, aunque por ahora decidió no avanzar con un nuevo paro general.

La decisión fue tomada durante una reunión de la denominada “mesa chica ampliada” de la central obrera, que se realizó en la sede de la UOCRA, en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación de más de 30 gremios.

Del encuentro participaron los integrantes del triunvirato de conducción de la CGT, Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, junto a dirigentes sindicales como Héctor Daer, Gerardo Martínez, Hugo Moyano, Andrés Rodríguez, Omar Plaini y Julio Piumato, entre otros.

Las dos marchas que prepara la CGT para octubre

La primera movilización será el jueves 8 de octubre y tendrá como consigna “Las Malvinas son Argentinas y la industria nacional también”.

La concentración está prevista para las 15.30, con salida desde Diagonal Sur, frente al ex Ministerio de Industria, en la Ciudad de Buenos Aires.

La segunda protesta será el 15 de octubre, cuando la CGT acompañará la quinta Marcha Federal Universitaria, en respaldo al reclamo del sector educativo.

De esta manera, la central sindical decidió avanzar con una nueva etapa de su plan de lucha, que en los últimos meses incluyó distintas movilizaciones contra las medidas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Por qué la CGT no convocó a un paro general

Dentro de la central obrera existían sectores que impulsaban la convocatoria a una nueva huelga nacional, pero finalmente la conducción resolvió continuar con acciones callejeras sin avanzar, por ahora, con un paro general.

Las dos CTA, en cambio, ya habían anunciado un nuevo paro para fines de octubre, aunque todavía sin fecha definida, con el objetivo de continuar su propio plan de lucha contra el Gobierno nacional.

El anuncio de las centrales alternativas buscaba sumar presión para que la CGT definiera una medida de mayor impacto, pero la central obrera optó finalmente por mantener las movilizaciones como estrategia.

La segunda etapa del plan de lucha sindical

Con las protestas previstas para octubre, la CGT iniciará una nueva fase de su plan de lucha, que comenzó meses atrás con varias convocatorias.

La central había previsto cuatro movilizaciones, aunque finalmente concretó tres, ya que una protesta programada para principios de septiembre por el Día de la Industria quedó suspendida luego de diferencias internas con las CTA.