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Scaloni confirmó que tiene el equipo en mente y habló sobre su continuidad en la Selección

El entrenador aseguró que la formación está “más o menos confirmada” y reconoció que todavía analiza su futuro al frente de la Argentina.

Deportes

29 / 09 / 2026

 

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Lionel Scaloni aseguró que ya tiene prácticamente definido el equipo para el próximo partido de la Selección argentina, aunque aclaró que todavía debe realizar el último entrenamiento antes de comunicarles la formación a los jugadores. 

“El equipo lo tengo más o menos confirmado. Tenemos el entrenamiento hoy y los jugadores aún no lo saben; después de la actividad se los diremos”, expresó.

Por otra parte, el entrenador volvió a referirse a su continuidad al frente del seleccionado y reconoció que todavía analiza la situación: “Las ganas de seguir en la Selección están”, afirmó Scaloni, quien había planteado la necesidad de evaluar su futuro después de la última final. 

En ese sentido, señaló que debió analizar especialmente el aspecto deportivo y remarcó que comunicará su decisión cuando llegue el momento.

Ante la baja de Lionel Messi, Scaloni enfatizó su rol y la respuesta del plantel: "Es indudable que él es un jugador indispensable. Por suerte en los partidos en los que no estuvo el equipo ha respondido, tenemos chicos jóvenes que pueden aportar. La identidad no va a cambiar, que es de tener la pelota. Más allá de lo que es como jugador, nunca vi que alguien genere dentro y fuera de la cancha lo que genera Messi. Pero tenemos gente que puede aportar liderazgo y, sobre todo, tenemos buena gente; no buscamos un caudillo, buscamos gente positiva. Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo".

En cuanto a la portación del brazalete, confirmó el orden jerárquico: "El capitán después de Leo y Otamendi era Cuti (Romero). El segundo será Emiliano Martínez y el tercero, Lautaro (Martínez). El capitán, hoy Cuti, además de ser un gran jugador aceptó la responsabilidad de la cinta. Tendrá que demostrar lo que es llevar la capitanía. El comportamiento, todos querrán imitarlo a él. Vemos que él puede hacerlo".

Sobre el recambio y los nuevos convocados, Scaloni sostuvo: "A los chicos nuevos los conocemos, tenemos referencias y los venimos monitoreando. Demuestran querer estar, tienen muchas ganas. Les daremos la oportunidad de jugar para que puedan aportar. Hay un recambio ahora pero con una base más sólida que cuando comenzamos el ciclo en la Selección. Hay gente en quien confiar y eso nos da tranquilidad, aunque sabemos que eso no garantiza resultados".

En cuanto a nombres propios como Leandro Paredes, el DT aclaró: "No hablé con Leandro Paredes sobre el tema sanción y demás. Claro que pertenece a la Selección, por lo que nos dio y porque es un histórico. No hablé con ninguno después de la final, porque no hacía falta, sabemos lo que son nuestros jugadores".

Sobre el compromiso del plantel y la mentalidad competitiva, el DT destacó: "Los futbolistas estaban esperando juntarse, nadie se tomó la Fecha FIFA para no venir; esa es una buena señal. No tengo dudas de que Argentina va a seguir compitiendo. Le decíamos a los futbolistas que el rival nuestro siempre es Argentina, porque los rivales se motivan cuando juegan con nosotros. Todos quieren competir contra Argentina y los equipos cambian su manera de jugar al enfrentarnos".

Finalmente, el entrenador se refirió a la saturación de partidos, la comunión con los hinchas y sus inicios: "El tema de los calendarios es un tema que se escapa, a nivel mundial, no sé si se llegará a un acuerdo. Los entrenadores queremos cuidar a los futbolistas y sabemos que hay jugadores que tienen compromisos con sus clubes.

Y agregó: "El vínculo con la gente ha sido el máximo posible. Estamos orgullosos de haber conseguido eso. Las críticas hacia mí al principio de mi ciclo me parecían hasta justas, diría, porque no había tenido experiencias previas. No es una revancha lo que logramos después; son opiniones y están bien, sí podemos debatir los modales, pero en el principio fue todo lógico, normal".

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