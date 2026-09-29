El Gobierno reforzó la seguridad de la Quinta de Olivos por amenazas

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Gobierno reforzó la seguridad de la Quinta de Olivos por amenazas

El vocero Adrián Ravier habló del despido del personal civil que cumplía funciones domésticas en la residencial oficial.

Argentina

29 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En la previa de la visita del papa León XIV a la Argentina, el Gobierno reveló que hubo "amenazas a funcionarios de primer nivel" y las vinculó a los cambios implementados en el dispositivo de seguridad de la Quinta de Olivos, donde la Casa Militar asumirá la "responsabilidad integral" de la seguridad de la residencia presidencial así como de las viviendas transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia. La modificación más importante fue el despido del personal civil que cumplía labores domésticas en el lugar.

"Los cambios en Olivos obedecen dos factores de riesgo. Por un lado, amenazas a funcionarios de primer nivel, que hemos recibido. Y en segundo lugar, a la visita del Papa León XIV que nos implica reformas en seguridad", subrayó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Durante su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario nacional precisó: "Hay un cambio en el eje de la política de seguridad nacional. Lo que refiere a la protección de la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada refiere a medidas de seguridad en general para darle seguridad al Presidente".

"Casa Militar se está haciendo cargo de toda residencia en la cual resida el Presidente. Donde él esté, Casa Militar va a cuidar. Y esto implicó cambios de personal, como ya se sabe, puntualizó el vocero presidencial.

El papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre procedente de Uruguay, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. En el país permanecerá hasta el miércoles 11 y tiene actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La aclaración sobre los presuntos 20 mil terroristas deportados

El vocero presidencial brindó detalles acerca de la "denuncia" que realizó Javier Milei el pasado domingo durante una entrevista televisiva, donde aseguró que Argentina lleva echados 20.000 terroristas en lo que va del 2026.

"Gente terrorista que deportamos. ¿Sabe cuánto llevamos ya? El año pasado 10 mil. Este año ya llevamos 20 mil. Son gente que se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino y eso, digamos, está pasando", había sostenido el mandatario.

Este martes Ravier fue consultado por estas cifras y al dar precisiones sobre los casos de este año, terminó admitiendo que muchos de los presuntos deportados son en realidad personas que fueron rechazadas por problemas de documentación cuando intentaban ingresar al país.

"Hasta diciembre de 2023, Argentina en sus fronteras nacionales era un colador. Hoy en Argentina tenemos más seguridad, estamos protegiendo las fronteras. En la reforma migratoria, que es muy importante porque estamos hablando de un cambio, de una política de estado en relación con la seguridad, hoy tenemos resultados", enfatizó Ravier.

Y detalló: "Hay un informe del Ministerio (de Seguridad) que dirige (Alejandra) Monteoliva en el cual se contabilizan 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de 2026. En los cuales el 72,3% responden a extranjeros que queriendo ingresar a la Argentina fueron rechazados o no fueron admitidos. Se refiere esto a perfiles de riesgo, condenados o personas con penas detectadas o personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a la Argentina".

En cuanto a la procedencia de los involucrados, el portavoz precisó que el 21,7% provino de Brasil, seguido por ciudadanos provenientes de Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia.

Consultado por los dichos de Milei, el vocero presidencial buscó justificar: "En relación con el no ingreso de estas personas y las expulsiones que hemos tenido y que se han cuantificado en más de 20 mil personas, en todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera".

Casa Militar centralizará todo el funcionamiento de la Quinta

En un giro clave para el esquema de la custodia oficial, el Gobierno anunció que la Casa Militar asumirá la "responsabilidad integral" de la seguridad de la residencia presidencial de Olivos así como de las viviendas transitorias utilizadas por el presidente Javier Milei y su familia.

"La Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos", indicó Presidencia en un comunicado el pasado 17 de septiembre.

En aquella oportunidad, desde la Casa Rosada precisaron que "la transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar".

La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión de dejar en manos del personal de Casa Militar todo el funcionamiento de la residencia de Olivos, quienes responden al general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, ante "la necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno".

La medida se enmarca, según la Presidencia, en "la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial". A pesar de esa explicación, vale aclarar que el Papa no tiene previsto visitar la Quinta de Olivos.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO