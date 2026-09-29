Salta inicia su participación en los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2026

 imagen

EN VIVO 01:00 a 4:00 HRS

Música Programada

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta inicia su participación en los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2026

El evento reúne a más de 1400 representantes de todo el país en San Juan y se desarrollará en cuatro sedes deportivas hasta el 2 de octubre.

Deportes

29 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La delegación salteña ya se encuentra disputando las primeras instancias de los Juegos Nacionales Adultos Mayores 2026 en San Juan. Tras la acreditación de las comitivas y el acto inaugural celebrado anoche en el Estadio Aldo Cantoni, los deportistas locales entraron en acción en un certamen que convoca a competidores de 19 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El calendario abarca torneos de ajedrez, pádel, truco, sapo, newcom, orientación, tejo, tenis de mesa, tenis, natación, y un circuito de habilidades motrices, distribuidos entre el Velódromo Vicente Alejo Chancay, el Club Hispano, el Parque de Mayo, y El Almendro Sport.

Agenda de Salta

Pádel: en el Club Hispano, el conjunto masculino, vigente campeón, chocará a las 8:00 con Tierra del Fuego y se medirá a las 11:00 con Jujuy. La pareja femenina jugará contra las jujeñas a las 9:30 y frente a Chubut a las 14:00.

Sapo: Tendrá actividad de 9:00 a 13:00 en el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

Tenis de mesa: El cuadro masculino compartirá la Zona 3 con Mendoza, Entre Ríos y Neuquén. El estreno será a las 9:00 en el mismo recinto.

Truco: Salta integrará grupo junto a Santa Fe, San Juan, Entre Ríos y Jujuy, con partidas a partir de las 9:00.

Orientación: Las damas saldrán a la pista a las 9:00 en el Parque de Mayo, mientras que el equipo masculino entrará en acción el miércoles en el mismo horario.

Circuito de habilidades motrices: Las pruebas largarán a las 9:00 en el Club Hispano.

Tejo: Las mujeres enfrentarán a Entre Ríos a las 10:00 y a San Luis a las 15:00. Los varones cruzarán con Chaco a las 11:00 y con San Luis a las 16:00.

Natación: La presentación para ambos sexos arrancará a las 14:00 en El Almendro Sport.

Esta iniciativa busca promover el bienestar físico, la convivencia e integración comunitaria entre personas de la tercera edad de todo el territorio argentino.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO