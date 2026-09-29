Salta Basket presentó oficialmente su plantel para la temporada 2026/27

El vicegobernador Antonio Marocco participó de la presentación oficial del plantel de Salta Basket que representará a la provincia en la temporada 2026/27 de la segunda categoría del básquet argentino.

La actividad se desarrolló en Concept, Centro Integral de Alto Rendimiento Deportivo, un espacio que reúne servicios de salud, rehabilitación y entrenamiento deportivo, con el que Salta Basket rubricó un convenio de colaboración.

La jornada comenzó con la presentación del equipo y la fotografía grupal. Posteriormente, hicieron uso de la palabra el presidente de Salta Basket, Fernando Palópoli, y el vicegobernador.

En su mensaje, Marocco ratificó el apoyo del Gobierno de la Provincia al proyecto Salta Basket y destacó la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de acompañar al deporte como una política de Estado.

Asimismo, invitó a los salteños a apoyar al equipo, al que destacó por contar con “una mística y una historia”. Al finalizar, deseó mucha suerte a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes en este nuevo desafío deportivo.

También estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; y el dirigente de Salta Basket Luis Lenti y el presidente de la Federación Salteña de Básquet, Maximiliano Saravia.

Los Infernales se preparan para afrontar una nueva temporada con el objetivo de ser protagonistas de la competencia y representar a Salta a nivel nacional. Su debut está previsto para el 19 de octubre, cuando enfrentarán a Hindú.

El plantel de Salta Basket

Jugadores: Bautista Rusinek, Lautaro Salazar, Lucien Medina, Juan Pablo Cañavete, Baltazar Stucky, Juan Peral, Jaime González, Adrián Lange, Federico Gobetti, Facundo Binda, José Peralta, Diego Peralta, Martín Cabrera, Agustín Jara y Samuel Givens.

Cuerpo técnico: Ariel Rearte (director técnico), Martín Castelazzi (asistente técnico), Rafael Padilla (preparador físico), Facundo Luna y Franco Fragola (kinesiólogos), Walter Marcelo Ferreyra (jefe de equipo), Rocío Chocobar (secretaria) y Emilio Fadel (utilero).