Zona Norte: Avanzan con el esclarecimiento de un robo millonario

La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, dirige la investigación por un robo ocurrido el jueves 24 de septiembre por la tarde en un departamento de un complejo habitacional ubicado en la zona norte de la ciudad de Salta.

La intervención de la Fiscalía se inició a partir de la denuncia realizada por dos hombres, quienes manifestaron que concurrieron al departamento para realizar un supuesto intercambio de moneda y que, una vez allí, fueron reducidos y amenazados con armas.

Según denunciaron, los asaltantes se habrían apoderado de más de $70 millones y, antes de escapar, los dejaron maniatados con trozos de sábana. Una vez que lograron liberarse, los damnificados pidieron ayuda y aportaron información sobre lo sucedido.

Tras el reporte, el auxiliar fiscal Christian Medina se constituyó en el lugar y coordinó las tareas realizadas por personal de la División Delitos contra la Propiedad, la División Investigaciones Norte y Criminalística, bajo la conducción del director general de Investigaciones, comisario general Oscar Chocobar, y del comisario Sebastián Colque.

En el marco de las primeras medidas investigativas, se recuperó una mochila que contenía más de $67 millones, además de otros elementos de interés para la causa que se encuentran bajo análisis.

La fiscal Guzmán señaló que se encuentran en cumplimiento numerosas directivas destinadas a individualizar, localizar y detener a las personas que habrían intervenido en el hecho, mientras continúa el análisis de los elementos reunidos.