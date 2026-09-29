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Continúa la construcción de un laboratorio de agua y efluentes

Será referencia a nivel nacional y se abocará también al análisis de procesos productivos. Se localiza sobre avenida Bolivia, en la ciudad de Salta, y registra un avance aproximado al 80%.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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El Gobierno de la Provincia avanza con la construcción del laboratorio de análisis de agua y efluentes del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP). El establecimiento se localiza sobre avenida Bolivia y registra un avance aproximado al 80%, con una inversión provincial de $904.4 millones.

Este laboratorio se convertirá en referencia en la materia a nivel nacional ya que contará con equipamiento de alta tecnología. Además, se utilizará para análisis referidos a los sectores mineros, agropecuarios e industriales, los cuales tienen que acreditar ciertos requisitos para exportar productos.

Desde la Secretaría de Obras Públicas detallaron que el edificio contará con una superficie cubierta aproximada de 550 metros cuadrados y tendrá espacios para acceso, oficina, cocina, grupos sanitarios, laboratorio físico-químico de agua y efluentes, lavado secado, sala de preparación de muestras microbiológicas, recepción, archivo, biología, droguería, esterilizado, sala de cromatografía, gabinete de gases, gabinete de residuos peligrosos, estacionamiento y playa de carga y descarga de insumos, entre otros. 

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