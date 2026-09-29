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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Pagan la cuarta cuota del programa Intercosecha

Los trabajadores temporarios del tabaco rural ya tienen disponibles los fondos.

Salta Hoy

29 / 09 / 2026

 

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El pago está habilitado desde este lunes 28 de septiembre para todas las terminaciones de DNI. 

El beneficio brinda asistencia económica a los obreros durante el período de inactividad estacional.

También busca promover el empleo registrado y el arraigo de la mano de obra local. 

Para mayores consultas dirigirse a la Subsecretaría de Empleo, en Pedernera 273, de lunes a viernes, de 8 a 14. 

También se puede llamar al 0387-4329395 o escribir a trabajorural.empleo@hotmail.com

 

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  • +54 387-424-6222

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