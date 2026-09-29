Pagan la cuarta cuota del programa Intercosecha

El pago está habilitado desde este lunes 28 de septiembre para todas las terminaciones de DNI.

El beneficio brinda asistencia económica a los obreros durante el período de inactividad estacional.

También busca promover el empleo registrado y el arraigo de la mano de obra local.

Para mayores consultas dirigirse a la Subsecretaría de Empleo, en Pedernera 273, de lunes a viernes, de 8 a 14.

También se puede llamar al 0387-4329395 o escribir a trabajorural.empleo@hotmail.com