La obra en el Colegio Nacional generó rechazo y cuestionamientos
La Municipalidad de Salta inició los trabajos sin presentar previamente el proyecto ante la Copaups. Hoy al mediodía habrá una manifestación en contra de las intervenciones buscando preservar la integridad histórica y arquitectónica del lugar.
Salta Hoy
03 / 09 / 2026
El proyecto, que incluye la construcción de estacionamientos para profesores fue adjudicado por la Municipalidad de Salta por más de $375 millones.
La Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (Copaups) confirmó que no hubo una presentación previa para estas intervenciones.
Este martes, la Copaups inspeccionó el colegio y constató que las lajas de la vereda en el pasaje Zorrilla ya habían sido levantadas.
Los Amigos del Colegio Nacional convocaron a un abrazo simbólico para hoy al mediodía para rechazar la obra.
Buscan visibilizar la importancia de preservar la integridad histórica y arquitectónica del lugar.