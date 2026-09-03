La obra en el Colegio Nacional generó rechazo y cuestionamientos

El proyecto, que incluye la construcción de estacionamientos para profesores fue adjudicado por la Municipalidad de Salta por más de $375 millones.

La Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (Copaups) confirmó que no hubo una presentación previa para estas intervenciones.

Este martes, la Copaups inspeccionó el colegio y constató que las lajas de la vereda en el pasaje Zorrilla ya habían sido levantadas.

Los Amigos del Colegio Nacional convocaron a un abrazo simbólico para hoy al mediodía para rechazar la obra.

Buscan visibilizar la importancia de preservar la integridad histórica y arquitectónica del lugar.