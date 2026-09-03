“Nuestro norte es la reelección de Javier Milei”

Para el encuentro se espera a Iñaki Gutiérrez, referente de la juventud libertaria nacional.

El Congreso será el sábado 5 de septiembre en el Hotel Alejandro Primero con inicio a las 18,30

Peccia comentó algunas de las temáticas que se abordarán. “No es solo habrá contenido político, tendremos stands informativos sobre las carreras académicas en la provincia y en todo el país, datos sobre becas y beneficios y también se informará sobre el ingreso a las diferentes fuerzas”, indicó.

El Congreso es abierto para todas las edades y deben inscribirse en las redes de la Juventud de la Libertad Avanza.

“Luego se les enviará un código QR y para ingresar deben llevar el DNI”, dijo el libertario.