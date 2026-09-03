“Nuestro norte es la reelección de Javier Milei”
Así lo dijo en los estudios de Radio Salta, Agustín Peccia, referente de la Juventud Libertaria en Salta. Este sábado se realizará en la provincia el Congreso de la Juventud Nacional de la fuerza.
Salta Hoy
03 / 09 / 2026
Para el encuentro se espera a Iñaki Gutiérrez, referente de la juventud libertaria nacional.
El Congreso será el sábado 5 de septiembre en el Hotel Alejandro Primero con inicio a las 18,30
Peccia comentó algunas de las temáticas que se abordarán. “No es solo habrá contenido político, tendremos stands informativos sobre las carreras académicas en la provincia y en todo el país, datos sobre becas y beneficios y también se informará sobre el ingreso a las diferentes fuerzas”, indicó.
El Congreso es abierto para todas las edades y deben inscribirse en las redes de la Juventud de la Libertad Avanza.
“Luego se les enviará un código QR y para ingresar deben llevar el DNI”, dijo el libertario.