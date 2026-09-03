La Municipalidad de Salta decidió no continuar con la obra en el Colegio Nacional

La obra sobre pasaje Zorrilla, que tenía un costo de más de 375 millones de pesos, incluía la recuperación de una pared deteriorada y mejoras en el estacionamiento para profesores.

Sin embargo, la comunidad expresó preocupación por la posible reducción del espacio del colegio.

La Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (Copaus) también se involucró, ya que el proyecto no había sido analizado previamente.

Romina Llampa, madre de uno los alumnos, dijo a Radio Salta que la Municipalidad planea recortar 5 metros del predio donde los alumnos realizan educación física para construir un estacionamiento público, sin notificación formal a padres y docentes, lo que ha generado preocupación.

La madre recordó que el edificio fue declarado Patrimonio Histórico y que por ese motivo no debería ser tocado, ni modificado.

Para hoy integrantes de la comunidad educativa, exalumnos y padres, convocaron a un abrazo simbólico en defensa del Patrimonio Histórico y educativo del Colegio Nacional que se realizó antes de las 13:00 horas.