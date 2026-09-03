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La Municipalidad de Salta decidió no continuar con la obra en el Colegio Nacional

La decisión fue confirmada esta mañana y se tomó atendiendo las inquietudes de la comunidad educativa del establecimiento. La comuna busca priorizar el consenso antes de avanzar en remodelaciones.

Salta Hoy

03 / 09 / 2026

 

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La obra sobre pasaje Zorrilla, que tenía un costo de más de 375 millones de pesos, incluía la recuperación de una pared deteriorada y mejoras en el estacionamiento para profesores. 

Sin embargo, la comunidad expresó preocupación por la posible reducción del espacio del colegio. 

La Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico (Copaus) también se involucró, ya que el proyecto no había sido analizado previamente. 

Romina Llampa, madre de uno los alumnos, dijo a Radio Salta que la Municipalidad planea recortar 5 metros del predio donde los alumnos realizan educación física para construir un estacionamiento público, sin notificación formal a padres y docentes, lo que ha generado preocupación.

La madre recordó que el edificio fue declarado Patrimonio Histórico y que por ese motivo no debería ser tocado, ni modificado.

Para hoy integrantes de la comunidad educativa, exalumnos y padres, convocaron a un abrazo simbólico en defensa del Patrimonio Histórico y educativo del Colegio Nacional que se realizó antes de las 13:00 horas. 

 

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