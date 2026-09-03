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Autoridades recorren las obras de ampliación y modernización del Hospital San Bernardo

El jefe de Gabinete de ministros, Sergio Camacho, indicó a los medios de prensa presentes en el recorrido que “a partir de los trabajos el nosocomio aumentará un 50% su capacidad operativa”.

Salta Hoy

03 / 09 / 2026

 

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A su turno el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sostuvo que las obras se realizan gracias al financiamiento del Gobierno de la provincia de Salta y un crédito de FONPLATA.

“El total de la obra tiene un costo de 28 millones de dólares”, manifestó el funcionario.

“Las obras permitirán la duplicación en la cantidad de camas para pacientes críticos”, dijo más tarde el médico Pablo Salomón, gerente general del Hospital San Bernardo. 

Mencionó que además el nosocomio tendrá a partir de ahora la sala de esterilización más moderna de Latinoamérica. 

 

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