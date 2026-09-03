Autoridades recorren las obras de ampliación y modernización del Hospital San Bernardo

A su turno el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, sostuvo que las obras se realizan gracias al financiamiento del Gobierno de la provincia de Salta y un crédito de FONPLATA.

“El total de la obra tiene un costo de 28 millones de dólares”, manifestó el funcionario.

“Las obras permitirán la duplicación en la cantidad de camas para pacientes críticos”, dijo más tarde el médico Pablo Salomón, gerente general del Hospital San Bernardo.

Mencionó que además el nosocomio tendrá a partir de ahora la sala de esterilización más moderna de Latinoamérica.