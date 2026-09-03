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Salud Mental: “Lo que pasó el año pasado rompió todos los moldes en Salta”

Así lo advirtió por Radio Salta, Martín Teruel, secretario de Salud Mental y Adicciones de Salta. Dijo que la provincia tuvo “picos históricos” de suicidios durante el año pasado y señaló que la problemática atraviesa a distintos grupos etarios.

Salta Hoy

03 / 09 / 2026

 

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En relación a las causas que desencadenan este fenómeno, Teruel enfatizó la complejidad de la problemática.

“Hablar de la problemática del suicidio es hablar de un fenómeno que está multideterminado. Hay múltiples factores. Nunca podemos desconocer que hay características singulares de cada persona, que una persona no es igual que otra, y por tanto no responde de la misma manera ante situaciones, pero tampoco podemos desconocer una serie de factores, si se quiere llamar sociales o socioeconómicos”, dijo el profesional.

Teruel además recordó que funciona en la provincia un programa de “Telemedicina de Salud Mental”.

“Los que la necesiten, deben acercarse al Hospital de su localidad y si no hay psicólogos presenciales, se los pondrá en contacto con profesionales que puedan darle una atención online”, dijo el funcionario.

Noticia en desarrollo...

Ante una emergencia de salud mental se puede llamar al 9-1-1 o acudir a la guardia del hospital más cercano.

La provincia también cuenta con el programa GUIAF en el Centro de Salud, ubicado en avenida Sarmiento 655, y recibe consultas en al teléfono fijo 421-3387.

Si usted o alguien que conoce tiene ideas suicidas, busque urgente  ayuda profesional.

 

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