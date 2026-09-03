Desde Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, 60 peregrinos iniciaron la travesía

En el primer tramo la columna inicial de 60 peregrinos estuvo acompañada en sus primeros kilómetros por unos 150 familiares y vecinos. Avanzaron 18 km hasta el paraje Paikuki para pernoctar.

Se prevé su llegada a San Antonio de los Cobres el 9 de septiembre, tras ir sumando contingentes en las minas Tincalayo y Patito, bajo la denominación de Peregrinos de la Puna Unida.

Por otro lado, en la jornada de este jueves se registraron nuevas partidas de caminantes desde Tartagal y zonas aledañas.

Se advierte sobre la peligrosidad a causa de las altas temperaturas y el intenso tránsito vehicular sobre las rutas del norte, especialmente la Ruta Nacional 34.

Por este motivo, las autoridades solicitaron a transportistas y conductores reducir la velocidad y circular con precaución al vislumbrar a las columnas.