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Desde Antofagasta de la Sierra, provincia de Catamarca, 60 peregrinos iniciaron la travesía

Este grupo, conocido como Peregrinos de la Puna Unida, espera llegar a San Antonio de los Cobres el 9 de septiembre. Es una de las caminatas más extensas en honor al Señor y la Virgen del Milagro. 

Salta Hoy

03 / 09 / 2026

 

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En el primer tramo la columna inicial de 60 peregrinos estuvo acompañada en sus primeros kilómetros por unos 150 familiares y vecinos. Avanzaron 18 km hasta el paraje Paikuki para pernoctar.

Se prevé su llegada a San Antonio de los Cobres el 9 de septiembre, tras ir sumando contingentes en las minas Tincalayo y Patito, bajo la denominación de Peregrinos de la Puna Unida.

Por otro lado, en la jornada de este jueves se registraron nuevas partidas de caminantes desde Tartagal y zonas aledañas.

Se advierte sobre la peligrosidad a causa de las altas temperaturas y el intenso tránsito vehicular sobre las rutas del norte, especialmente la Ruta Nacional 34. 

Por este motivo, las autoridades solicitaron a transportistas y conductores reducir la velocidad y circular con precaución al vislumbrar a las columnas.

 

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