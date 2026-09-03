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Las empresas de transporte tienen sus cuentas en rojo: Peligra el servicio de SAETA

A través de una nota presentada el 1 de septiembre, las operadoras señalaron que atraviesan una situación financiera crítica. Y aseguran que tienen combustible solo para algunos días 

Salta Hoy

03 / 09 / 2026

 

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Las empresas subconcesionarias de SAETA presentaron una nota a las autoridades en la que advirtieron que la falta de pago por los servicios prestados las dejaron -según advirtieron- en una situación financiera crítica y que, de persistir el escenario actual, el transporte metropolitano podría quedar totalmente paralizado la próxima semana.

Así lo dijo por Radio Salta,. Edgardo García, referente de los empresarios. Indicó que pese al pago de una parte de la deuda, la situación sigue siendo muy complicada.

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