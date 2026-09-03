Este viernes las imágenes peregrinas del Milagro visitarán la Casa de Gobierno
El recorrido comenzará a las 9 de la mañana y se desarrollará por quinto año consecutivo.
Salta Hoy
03 / 09 / 2026
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Las autoridades y trabajadores recibirán en el Centro Cívico Grand Bourg a los Santos Patronos con una banda de música y un coro de adultos mayores.
Luego, monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará una misa para los empleados públicos y vecinos.
La secretaria de Gobierno, Oriana Névora, invitó a toda la comunidad a participar en esta celebración emotiva en el Milagro 2026.