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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Este viernes las imágenes peregrinas del Milagro visitarán la Casa de Gobierno

El recorrido comenzará a las 9 de la mañana y se desarrollará por quinto año consecutivo.

Salta Hoy

03 / 09 / 2026

 

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Las autoridades y trabajadores recibirán en el Centro Cívico Grand Bourg a los Santos Patronos con una banda de música y un coro de adultos mayores. 

Luego, monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará una misa para los empleados públicos y vecinos. 

La secretaria de Gobierno, Oriana Névora, invitó a toda la comunidad a participar en esta celebración emotiva en el Milagro 2026.

 

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