Este viernes las imágenes peregrinas del Milagro visitarán la Casa de Gobierno

Las autoridades y trabajadores recibirán en el Centro Cívico Grand Bourg a los Santos Patronos con una banda de música y un coro de adultos mayores.

Luego, monseñor Mario Antonio Cargnello oficiará una misa para los empleados públicos y vecinos.

La secretaria de Gobierno, Oriana Névora, invitó a toda la comunidad a participar en esta celebración emotiva en el Milagro 2026.