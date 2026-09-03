Esta mañana se registraron cuatro accidentes de tránsito entre las 7 y las 8

En la rotonda de la Universidad Católica chocaron un camión con acoplado y un automóvil.

El auto circulaba en el mismo sentido y muy pegado al camión mientras este realizaba el giro.

El pesado vehículo le cerró el ángulo de giro y el auto quedó aprisionado entre la rotonda y el camión por no respetar la distancia de seguridad.

Hubo daños materiales y graves demoras e inconvenientes en la circulación.

Por otro lado, en la Circunvalación Oeste, a la altura del ingreso a San Lorenzo, hubo un choque en cadena con 4 vehículos involucrados, entre ellos una camioneta y un automóvil.

La colisión fue tan violenta que un auto terminó incrustado debajo del sector trasero de la camioneta, elevando sus ruedas posteriores sobre el capó del auto.

Hubo demoras hasta cerca de las 9:00 y filas de vehículos de hasta 4 kilómetros, según contaron oyentes de nuestra emisora.

En tanto en la misma Circunvalación Oeste, pero en la curva de Cerrillos, a la altura del Barrio Eco Distrito, colisionaron un automóvil y una motocicleta.

Dos hombres, de 48 y 23 años, quienes circulaban en la moto, sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados en ambulancia al Hospital de Cerrillos.

A todo esto en la Rotonda de El Tipal, camino a San Lorenzo, una mujer a bordo de una motocicleta, sufrió el reventón o pinchadura de la rueda delantera, perdió el control y derrapó.

Sufrió un traumatismo en una de sus piernas, fue atendida en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.

En todos los casos el factor determinante fue el exceso de velocidad y no guardar la distancia de frenado reglamentaria.