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EN VIVO 15:00 a 16:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Salta será sede del Cuarto Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil

El encuentro se realizará el jueves 1 y viernes 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Limache. Reunirá a magistrados, fiscales, defensores, especialistas y funcionarios de distintas provincias y organismos internacionales.

Salta Hoy

30 / 09 / 2026

 

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La agenda estará centrada en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia el 5 de septiembre y reemplazó a la ley anterior. 

La norma establece un sistema especializado para adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos, con reglas y garantías propias.

A menos de un mes de su puesta en marcha, el congreso analizará los desafíos para aplicar la legislación. 

Entre ellos la capacitación de los operadores, la coordinación entre jurisdicciones y la atención a las víctimas.

 

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