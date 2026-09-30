Salta será sede del Cuarto Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil
El encuentro se realizará el jueves 1 y viernes 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Limache. Reunirá a magistrados, fiscales, defensores, especialistas y funcionarios de distintas provincias y organismos internacionales.
Salta Hoy
30 / 09 / 2026
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La agenda estará centrada en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia el 5 de septiembre y reemplazó a la ley anterior.
La norma establece un sistema especializado para adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos, con reglas y garantías propias.
A menos de un mes de su puesta en marcha, el congreso analizará los desafíos para aplicar la legislación.
Entre ellos la capacitación de los operadores, la coordinación entre jurisdicciones y la atención a las víctimas.