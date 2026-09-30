Salta será sede del Cuarto Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil

La agenda estará centrada en la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entró en vigencia el 5 de septiembre y reemplazó a la ley anterior.

La norma establece un sistema especializado para adolescentes de 14 a 17 años imputados por delitos, con reglas y garantías propias.

A menos de un mes de su puesta en marcha, el congreso analizará los desafíos para aplicar la legislación.

Entre ellos la capacitación de los operadores, la coordinación entre jurisdicciones y la atención a las víctimas.